Opnieuw poging tot diefstal beeld: ditmaal is 'Het paard van Raamsdonk' de klos

Vorige week werden er beelden gestolen in Dongen en Oosteind. "Je kunt zo niks in de openbare ruimte zetten", zegt wethouder Adriaan de Jongh van de gemeente Geertruidenberg. "Afgelopen weekend is heel B en W in rep en roer geweest." Volgens hem is melding gedaan bij de politie. Ook is het beeld naar binnen gehaald. "Voordat het door de verkeerde partij zou worden meegenomen."

'Triest'

Het gaat om het beeld bij het pleintje waar voorheen de Rabobank was. "Het beeld is daar in 1987 geplaatst", vertelt wethouder Bert van den Kieboom. "Het is gemaakt door Harry Storms, een kunstenaar uit Friesland. We hebben al geprobeerd contact met hem te zoeken. Het beeld is een eerbetoon aan Raamsdonk, dat ooit een beroemd paardenfokcentrum was. Het is heel erg triest dat is gebeurd."