Open dag Waspikse Ponyclub: altijd op zoek naar leden

De Waspikse Ponyclub is met zo'n vijftien pony's klein te noemen. Toch is het ledenaantal van zo'n 35 de laatste jaren redelijk stabiel. Waar meiden rond de middelbare school vaak afhaken, komen er aan de onderkant toch altijd weer jonge meiden bij.



"Jongens zie je hier bijna niet", vertelt Karel de Graaf, penningmeester van Ruitersport Waspik, voorheen Ponyclub De Kleine Hoefjes.



"Meiden beginnen vaak al op 6-jarig leeftijd met pony-rijden. Nadeel voor onze club is dat we maar één club-pony hebben; de rest van de pony's is van de ouders van de leden. Daarnaast vragen we veel inzet van de ouders bij het zadelen en verzorgen van de pony's. Lid worden als meisje doe je hier dus eigenlijk samen met je ouders."