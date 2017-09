Oosterhouters wachten op Sint Eustatius op orkaan Irma: 'Je weet niet wat je kunt verwachten'

Zij is verpleegkundige, hij houdt zich vooral bezig met brandweerzaken. “Ik begreep dat het oog van Irma een doorsnede heeft van 65 kilometer”, zegt ze rond 01.00 uur Nederlandse tijd. “Als je bedenkt dat de orkaan zich verplaatst met een snelheid van 15 tot 20 mijl per uur kun je wel bedenken dat ie niet zomaar even overwaait.” Ze hebben vanuit het Queen Beatrix Medical Centre net naar de eerste beelden uit Barbados gekeken. Ze schrokken zit rot. “Weerzinwekkend. Bomen vliegen over straat, alles wordt losgerukt. Niks blijft staan.”

Reanimeren

Als Irma arriveert, is er niets dat je kunt doen. Binnen blijven en hopen dat iedereen heel blijft. Aerts: “Er is door de hulpdiensten al gezegd – en dit klinkt heel hard: als je in de problemen komt, komen we je niet helpen. Dat kan pas als de orkaan weg is. We zijn er zelf klaar voor. Alexander is beschikbaar om bij te springen bij de brandweer. Hij kan ook levensreddende handelingen uitvoeren zoals zware bloedingen stelpen en een eerste reanimatie toepassen als dat nodig is. En er ligt een reservepak voor hem klaar."