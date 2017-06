Oosterhout wil camera's tegen afvaldumpers

OOSTERHOUT - Afval op straat, afgedankt meubilair naast containers, te vroeg buitengezette vuilniszakken. De gemeente Oosterhout is er klaar mee en denkt eraan om, daar waar het echt uit de hand loopt, camera's op te hangen. Dat liet wethouder Marian Witte eerder deze week weten tijdens een raadsvergadering.

,,Cameratoezicht stelt ons in staat om te handhaven op het moment dat wordt bijgeplaatst of dat er illegale stort plaatsvindt", verduidelijkt een gemeentewoordvoerder. ,,Het uiteindelijke doel is gedragsverandering."

De hoeveelheid afval op straat neemt jaarlijks toe. In 2014 werd er 334 ton straatvuil bij elkaar geveegd. Twee jaar later is die hoeveelheid opgelopen tot 351 ton. Vooral Slotjes Midden, Paterserf, Oosterheide, de Burcht en de Jonkersdam zijn aandachtsgebieden, aldus de gemeente.

Oosterhout heeft al een rits maatregelen genomen. Zo voeren BOA's controles uit, ook gaat de gemeente langs de deur met flyers. Soms worden afvalzakken opengemaakt om te kijken of er een adreslabel in te vinden is. Maar daarmee lukt het niet altijd om het probleem op te lossen, aldus Witte. En dus komen de camera's om de hoek kijken.

Vanuit de gemeenteraad sloeg alleen Anton van Opzeeland (PvdA) aan op het plan: ,,Ik wil niet graag in een maatschappij leven waar ik bespioneerd word als ik mijn vuil buiten zet." Volgens de wethouder kan het niet anders. ,,Het loopt de spuigaten uit'', aldus Witte. ,,We voelen dit als onze plicht richting al die buurtbewoners die wel netjes met hun afval omgaan en hun woongenot aangetast zien door een kleine groep medebewoners." Het cameratoezicht is tijdelijk, benadrukt ze. Ook worden de camera's niet op de huizen gericht.

Maar toch, mag de gemeente dit doen? 'Ja', zegt Lysette Rutgers van de Autoriteit Persoonsgegevens. ,,Als dat noodzakelijk is om de openbare orde te handhaven." Wel zijn er voorwaarden. ,,Zo kan het bijvoorbeeld alleen als andere maatregelen gefaald hebben en mensen moeten geïnformeerd worden dat er cameratoezicht is."