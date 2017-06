Onzekere toekomst voor dit idyllische straatje

Docent Waalwijk moet weg: betrapt op grens­over­schrij­dend gedrag

22 juni WAALWIJK - Een docent van de Walewyc-mavo en Dr. Mollercollege in Waalwijk is betrapt op 'grensoverschrijdend gedrag op sociale media'. Dat is te lezen in een brief gericht aan leerlingen en ouders, die in handen is van deze krant. Volgens de scholen is het gedrag niet fysiek geworden. De docent hoeft van de scholen niet meer terug te komen.