Onrust in Sprang-Capelle over ruimen graven

Grafrust Volgens de SGP is het bewaren van de grafrust voor nabestaanden echter van grote waarde. De partij vraagt het college onder meer om te kijken of er geen uitbreidingsmogelijkheden van de begraafplaatsen zijn zodat ruimen niet nodig is. De begraafplaats aan de Heistraat bijvoorbeeld is aan de zuidzijde omringd door landerijen. ,,Stel dat het mogelijk is om aangrenzende percelen te kopen, hoe staat u hier dan tegenover?", zo vraagt de partij.

De gemeente Waalwijk houdt 25 september in cultureel centrum Zidewinde in Sprang-Capelle een informatieavond over de voorgenomen ruiming . Waalwijk wil nabestaanden zorgvuldig informeren, maar zegt ook dat het niet mogelijk is om grafrechten te verlengen. Herbegraven is wel mogelijk, maar dat moet, volgens de gemeente, dan op een andere plek. Waalwijk wil zo voorkomen dat een graf uit 2017 naast een graf uit bijvoorbeeld 1983 komt. Nabestaanden kunnen ook kiezen om de stoffelijke resten te cremeren of te plaatsen in een verzamelgraf. Dat is eerder gebeurd met de geruimde graven van de voormalige begraafplaats Antonius van Padua in Waalwijk. Voor die graven is op Bloemendaal een verzamelgraf gemaakt.