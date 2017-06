Ondernemers Heuvel niet blij met 'stemmig zwarte panelen' tijdens Parkfeest

"Voor het tweede jaar beleef ik nu het ‘genoegen’ om het Parkfeest in de hoedanigheid van Heuvelondernemer mee te mogen maken; het stemt me niet blij", zegt Jos Gorisse van het Oosterhouts Filmcafe.

Diepe rouw

"Onbegrijpelijk dat de organisatie vergunning heeft gekregen om, althans daar ga ik gemakshalve maar even van uit, de helft van het mooiste plein van Oosterhout in stemmig zwarte panelen om te toveren tot een allée gehuld in diepe rouw. Daarbij de toegang tot diverse panden belemmerend, Heuvel 19 en enkele kantoorpanden haast niet meer te bereiken, en de horecagelegenheden Allora en Het Oosterhouts Filmcafé perfect aan het oog onttrokken" vervolgt Gorisse.

Carmen Mutsaers woordvoerder van Parkfeest reageert op de klachten van de ondernemers: "We betreuren het. We gaan met ze in gesprek. Eigenlijk snappen we het niet. Het Filmcafé is gewoon bereikbaar. Je mag alleen niet parkeren maar dat geldt voor alle ondernemers."