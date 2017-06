Meer tijdelijke woningen in Slotjes Oosterhout

Thuisvester is al sinds 2008 bezig met grootschalige renovaties en nieuwbouw in de wijk. In de komende jaren worden weer diverse flats en rijtjeshuizen gesloopt. Directeur Pierre Hobbelen: ,,De huidige bewoners vertrekken langzaam maar zeker naar nieuwe woningen. Zo komen er woonruimtes leeg te staan. Je kunt er voor kiezen om ze tot de sloopdatum niet te verhuren, maar wij hebben gemerkt dat er grote behoefte is aan tijdelijke woonruimte. Vooral bij jongeren komt het blijkbaar goed uit om een jaar of 14 maanden een woning te huren. Er zijn ook mensen die een tussenperiode moeten overbruggen. Even ergens een tijdje wonen totdat de nieuwe woning beschikbaar is bijvoorbeeld."