Man rijdt in gestolen auto met vuurwapen

‘Ze hebben me weer te pakken, voor zoveelste keer navigatie weg’

19 juni Wat een pech, weer mijn navigatiesysteem weg. Zelfde plaats, zelfde handeling, hetzelfde gestolen. Protocol ‘what to do na een auto-inbraak’ gaat weer in werking. voor de derde keer in negen maanden tijd hetzelfde riedeltje van politie, verzekeraar en autoschadebedrijf contacteren. Maar allereerst mijn werk bellen dat ik de ochtendvergadering mis.