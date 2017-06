Man (19) uit Raamsdonksveer voor vierde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

Leonoor (31) uit Rijen was bij Guus: ‘Meer politie dan mensen op het station’

11:41 EINDHOVEN / RIJEN – Het Groots met een zachte G-concert van Guus Meeuwis in het PSV-stadion in Eindhoven verliep vrijdagavond anders dan Guus-fans gewend zijn. Vanwege terreurdreiging cirkelde een politiehelikopter boven het stadion en liepen overal agenten. Leonoor Soomers (31) uit Rijen was er voor de elfde keer bij. ‘Aan Guus kon je niks merken.’