Made's Powerweekend: groter, beter en spectaculairder

Waalwijkse oppositie vertrekt ziedend uit raad om uitstel reddingsplan SLEM

15 juni WAALWIJK - 'U bakt er niks van', 'u maakt de wethouder in het openbaar tot leugenaar' en 'hier willen we geen deel van uitmaken'. De gehele oppositie is donderdagavond ziedend vertrokken bij een raadsvergadering over SLEM (Stichting Schoenen Leder Educatie Museum). Reden: de coalitiepartijen stelden voor de behandeling van het reddingsplan op te schorten, omdat ze er zelf nog niet uit zijn.