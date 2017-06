LIVE: Parkfeest Oosterhout afgetrapt in ‘Joe Cocker-stijl’

kaartje Een op de vijf een­ou­der­ge­zin­nen in West-Brabant wordt gerund door een vader

12:24 In de grotere steden van West-Brabant is in een op de vijf gezinnen sprake van een alleenstaande vader met thuiswonende kinderen. Dat blijkt uit een analyse van CBS-cijfers door LocalFocus in het kader van vaderdag. Zowel Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom als Etten-Leur en Oosterhout schommelen rond de 18 a 19 procent.