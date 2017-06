Leonoor (31) uit Rijen was bij Guus: ‘Meer politie dan mensen op het station’

EINDHOVEN / RIJEN – Het Groots met een zachte G-concert van Guus Meeuwis in het PSV-stadion in Eindhoven verliep vrijdagavond anders dan Guus-fans gewend zijn. Vanwege terreurdreiging cirkelde een politiehelikopter boven het stadion en liepen overal agenten. Leonoor Soomers (31) uit Rijen was er voor de elfde keer bij. ‘Aan Guus kon je niks merken.’

Vrijdagavond laat werd een 29-jarige Amsterdammer aangehouden, omdat hij zich verdacht gedroeg bij het stadion. Hij is een bekende van de politie vanwege mogelijke radicalisering.

Door de terreurdreiging ging het concert langer door dan gebruikelijk: Guus herhaalde een aantal nummers. Ook werd er geen vuurwerk afgestoken, terwijl dat de avond ervoor wel het geval was.

Appje van broer

Volgens Leonoor was in het stadion weinig van de grote actie te merken. “We zagen wel een paar keer de helikopter overvliegen, maar ik had me toen niet gerealiseerd dat dat een politiehelikopter was”, vertelt Leonoor. “Tot ik rond tien uur ’s avonds een appje kreeg van mijn broer over de terreurdreiging. Toen viel ineens het kwartje.”

Volgens Leonoor hadden veel mensen in het stadion niet in de gaten dat er wat aan de hand was. Van andere bekenden die ook bij het concert waren, kreeg ze achteraf pas berichtjes. “De meeste mensen zijn tijdens zo’n feest natuurlijk niet met hun telefoon bezig, wat een goed teken is.” Aan Guus kon je volgens haar dan ook niets merken. “Die heeft gewoon een feestje gebouwd.”

Politie-inzet

Toen Leonoor het concert wat eerder verliet om de laatste trein naar Rijen te kunnen halen, realiseerde ze zich pas hoe groot de politie inzet was. “Ik wist al wel dat de beveiliging opgeschaald zou worden, maar ik zag wel echt heel veel politie”, vertelt ze. “Op het station in Eindhoven waren meer agenten dan mensen.”