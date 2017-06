Koopjesjagers vinden hun weg naar De Ark

OOSTERHOUT - De nieuwe kringloopwinkel Goedkoop & Zo in voormalig kerkgebouw De Ark in Oosterhout trekt al heel wat klanten.

In voormalig kerkgebouw De Ark wordt volop gesnuffeld tussen vaasjes, schilderijen, lampen en meubilair. De nieuwe kringloopwinkel Goedkoop & Zo opende er gisteren haar deuren. Op de eerste dag werd de winkel drukbezocht. ,,Het is constant druk. Ik denk dat ik al 1.000 klanten heb gezien", schat eigenaar John Semerel (42). Fanatieke kringloopbezoekers struinen geroutineerd door het voormalig kerkgebouw.

,,Ik kom heel vaak in kringloopwinkels en ben altijd op zoek naar bijzondere schatten", vertelt Pamela Luciano (33) uit Oosterhout. Een schat vond ze niet maar haar eerste indruk is positief. ,,Ik kom snel weer terug, wat er vandaag niet tussen zit kan er volgende keer wel zijn", voorspelt ze.

Trots

Semerel kijkt trots om zich heen in zijn nieuwe winkel: ,,Ik heb al twee vestigingen, in Breda en Tilburg. Dit is zonder twijfel de mooiste locatie", meent hij. Semerel werd door de Protestantse Gemeente Oosterhout benaderd toen het duidelijk werd dat het Protestants Kerkelijk Centrum de Ark gesloten zou worden.

,,Het leek ze een goede invulling van het kerkgebouw. Ik ben hen heel dankbaar voor deze kans", benadrukt hij. In overleg met de gemeente is nu een vergunning voor 2 jaar afgegeven. Semerel richtte in 2014 de Stichting Goedkoop & Zo op en opende zijn eerste winkel in Breda.

Beperkt budget

,,We willen met de winkels mensen met een beperkt budget helpen aan goedkope spullen van goede kwaliteit", aldus Semerel. ,,Daarnaast helpen we mensen die niet zo gemakkelijk aan het werk komen door bij te dragen aan re-integratie in het arbeidsproces. Alle winkels draaien volledig op vrijwilligers en daar zijn we dan ook nog hard naar op zoek", vervolgt hij.

Esther Verheijde (47) was al werkzaam in Tilburg en gaat leiding geven aan het nieuwe team in Oosterhout: ,,Vorige week hebben zich tien vrijwilligers aangemeld. Het is een heel enthousiast team. Tijdens de inrichting hebben we elkaar beter leren kennen", vertelt ze.

Marco van Mook (43) vond tussen de tweedehands spullen wel wat hij zocht: ,,Ik heb voor een tientje 40 dinky toys gekocht. Daar zitten heel bijzondere exemplaren tussen. En ik heb ook wat mooie bordspellen aangeschaft. Het geeft echt een adrenalinekick wanneer je de juiste dingen voor de juiste prijs op de kop tikt", vindt hij.