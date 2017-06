'Klusjes-directeur' Cees Joosen stopt

Na zoveel jaar in het onderwijs kunt u vast een spinner lang in de lucht houden?



Joosen: ,,Geen idee. Ik weet wat het is hoor, maar ik geef als clusterdirecteur geen les meer. Ik sta verder van de praktijk af. Ik ken alle kinderen, maar veel van hen vragen zich af wat ik eigenlijk doe. 'Een klusjesdirecteur?' vragen ze dan.''

Een clusterdirecteur? Dat klinkt als een zware vorm van hoofdpijn.

,,Dat valt wel mee hoor. Ik ben in 1975 begonnen op de Heilig Hartschool in Wagenberg en vanaf het begin had ik interesse om directeur te worden. Ik ben geïnspireerd door een leraar, de heer Boomaars, die ik zelf als kind op de Canisiusschool in Den Hout had. Ik heb nog contact met hem. Door hem wilde ik het vak in. Die man kon de lesstof zo goed overbrengen en mooie verhalen vertellen. Daar komt bij dat ik er plezier in heb om dingen te regelen. Zo ben ik naar deze functie toegegroeid.''

U houdt zich bezig met de financiën en het onderhoud aan de schoolgebouwen. Bezuinigt u daar veel op of is er sprake van uitstelgedrag?

,,We bezuinigen niet. Wat moet gebeuren, dat gebeurt, maar met de huidige bouwprijzen denken we langer na. Zo moeten er toiletgroepen gerenoveerd worden. Dat gaan we gewoon doen, maar het is een flink stuk duurder. Gelukkig hebben we veel laten verbouwen tijdens de bouwcrisis. Toen was het goedkoop.''

U hebt de ict de school zien binnenkomen. Waarom zijn jullie geen iPadschool geworden?

,,Dat vinden we te rigoureus. Er zijn vaak storingen. We willen niet afhankelijk zijn van techniek. Daarom hebben we ook taal-, reken- en geschiedenisboeken. Die staan tegenwoordig vol met digitale opdrachten. Digitaal is een mooie toevoeging voor de kinderen. Vroeger stond je je blauw te krijten bij de uitleg over uiterwaarden en de zomer- en de winterdijk. Nu maak je dat inzichtelijk met een filmpje op een touchscreen. Kinderen vinden dat boeiend. Ze begrijpen het ook beter. Tegenwoordig zijn kinderen veel meer op beeld ingesteld. Een nadeel van de iPad is wel dat kinderen in een eigen wereldje gaan leven. Afwisseling is beter. Een gevolg is bijvoorbeeld dat ze minder goed zijn in handvaardigheid en tekenen. Dat is een verschil met vroeger.''

Is er eigenlijk nog wel krijt aanwezig op school?

,,Ja stoepkrijt.''

Buiten uw drukke baan op de drie scholen houdt u zich nog met journalistiek, fotografie, het Oranje Comité en het behoud van de Corneliuskerk in Den Hout bezig. Gaat u zich na uw pensioen meer op die nevenactiviteiten storten?

,,Ja, ik heb het altijd prettig gevonden om met mensen om te gaan. Samen ergens de schouders onder te zetten. Niet als wereldverbeteraar, maar om een bijdrage aan de maatschappij te geven. Als dat lukt, geeft mij dat de meeste voldoening.''