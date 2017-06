Kermis in Dongen met Clown Desalles, mysteryguest en Jeffrey Heesen

KunstKnaller van Kindcentrum De Ontdekking in Oosterhout weer open na verwoestende brand

8:00 OOSTERHOUT - Bij Kindcentrum De Ontdekking in Oosterhout is sinds enkele weken kunstwerkplaats de KunstKnaller weer in gebruik. Het lokaal raakte - samen met verschillende andere ruimtes in het gebouw - afgelopen jaarwisseling flink beschadigd door brandstichting. Woensdagmiddag wordt de ruimte feestelijk heropend.