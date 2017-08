Keerpunt74-fractievoorzitter Thosha van der Maas stapt over naar VVD

Marjo Bekker uit Moerstraten over haar zoon in Houston: ‘Zijn huis is onbewoonbaar geworden'

29 augustus MOERSTRATEN – De aanhoudende zware regenval die in het spoor van de orkaan Harvey over de Amerikaanse staat Louisiana trekt, laat een reeks van vernielingen achter. Vooral in Houston. En de hevige regenval houdt nog wel een tijdje aan. “Het huis van onze zoon Michiel en zijn gezin staat nog wel overeind, maar het waterpeil blijft maar stijgen. Het huis is door het vocht onbewoonbaar geworden”, vertelt de voormalige huisarts Marjo Bekker uit Moerstraten.