Kat na twee dagen in de boom bevrijd door brandweer

Wordt het Bij Van Dongen? Of wordt het De Cammeleur? (poll)

4 april Dongen zal nog even moeten wachten tot de uitslag van de definitieve naam voor de nieuwe multifunctionele accommodatie in Dongen bekend wordt. De peiling, waarin Dongenaren van 13 jaar en ouder hun voorkeur kunnen uitspreken, zou in principe op maandag 10 april gesloten worden. Maar door de verre van vlekkeloze opstart van de peiling afgelopen vrijdag is die termijn uitgesteld.