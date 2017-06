Judoclub Nintai blij met nieuwe locatie in Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER/RAAMSDONK - Judoclub Nintai, goederenbank De Baronie en jeu-de-boules-vereniging 't Veer krijgen met de oude Julianamavo in Raamsdonksveer een nieuwe locatie. Mogelijk volgt ook nog de Weggeefwinkel. De gemeenteraad van Geertruidenberg heeft wethouder Bert van den Kieboom groen licht gegeven om het voormalige schoolgebouw aan de Meidoornstraat voor bijna 200.000 euro op te knappen. Vanaf wanneer het pand klaar is, is nog onbekend. Wel is duidelijk dat Nintai per 1 september uit de huidige accommodatie, het Raamsdonkse Leogebouw, moet. "We zijn erg positief", zegt voorzitter Henny Bisschop. "We zijn blij dat we met meerdere verenigingen invulling kunnen geven aan het gebouw. Vanuit deze locatie kunnen we gebruikmaken van de wijk. We hebben veel jeugd en kunnen in de buurt activiteiten houden. Wel willen we van de gemeente zwart op wit de datum hebben dat we erin kunnen, voordat we het gaan hebben over tijdelijke accommodaties. Het is namelijk zo 1 september."