Jongens (14) klimmen in kerktoren Sint-Janskerk in Waalwijk: 'Ze genoten van het uitzicht'

Proef Amphia ziekenhuis is een succes: minder ouderen in het ziekenhuis

5 juli BREDA/OOSTERHOUT - Een proef van het Amphia ziekenhuis in Breda om te voorkomen dat ouderen onnodig in het ziekenhuis worden opgenomen, is een succes. Tweehonderd ouderen, die vroeger op dure ziekenhuisbedden waren beland, zijn opgevangen in verpleeghuizen. De aanpak is ook ingevoerd in Oosterhout, Dongen, Drimmelen, Gilze en Rijen en Geertruidenberg.