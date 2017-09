Jens Huigen uit Raamsdonksveer bij DWDD: 'Ik wil laten zien dat ik er helemaal voor ga'

Dan wordt de 22-jarige Verenaar in de eerste uitzending van het nieuwe seizoen geïntroduceerd als lid van de nieuwe huisband, gebouwd rond zangeres Roxeanne Hazes. "Er wordt veel van ons verwacht, dus ik wil laten zien dat ik er helemaal voor ga. Voor mij staan er honderd anderen. Maar hier doe je het voor. Ook voor jezelf is het goede promotie."

Project Bongo

De huisband bestaat uit leden van de groep Project Bongo, een bandje dat Huigen met medestudenten van de Herman Brood Academie vormt. De connectie tussen Hazes en Project Bongo verliep ook via een leraar van de academie. Elke laatste vrijdag van de maand mogen zij met Hazes hun kunsten vertonen in de media-uitzending. "De bedoeling is dat de nummers en teksten aangepast worden aan de actualiteit."

Conservatorium

Voor de Verenaar is zijn debuut op de landelijke tv een belangrijke stap. Al jaren staat Huigen in de regio bekend als een muzikaal talent. Hij speelt onder meer met zijn broers Sven en Bjorn bij de Veerse groep De Fik Erin, helpt de muziekcommissie van de Veerse Dag en treedt elke woensdag op in The Waterhole in Amsterdam. Daarnaast zit Huigen in het laatste jaar van het conservatorium. Muziek bepaalt zijn leven, met zo'n honderd optredens per jaar en talloze repetities. En van zijn hobby kan hij wellicht zijn beroep maken. "In die zin is wel een droom uitgekomen. Niet zolang geleden werkte ik nog bij de post, ook heb ik baantjes gehad in de fabriek. Ik heb wel eens gedacht: ga ik dit wel redden, in de muziek? Maar voorlopig red ik het wel. Ik werk er hard voor, maak lange dagen. Ben ik eens een dag vrij, dan gebruik ik die tijd voor mijn studie."

Jens Huigen (rechts op de foto) zit bij de Veerse band De Fik Erin.



'Oneindige muziekstudie'

Al vanaf jongs af aan, is muziek zijn passie. "Ik kan er mijn emotie in kwijt. Met de bas kan ik mijn verhaal vertellen, doordat je een eigen geluid creëert. Het moet zo zijn dat je je ogen dichtdoet en kunt horen 'hé, dat is Jens'." Dat hij ooit is begonnen als bassist, is eigenlijk toeval. "Mijn broers Sven en Bjorn hadden een band. De een drumde, de andere speelde gitaar. Dus toen moest ik wel een ander instrument kiezen. Had ik ineens op m'n twaalfde zo'n bas om de nek hangen. Ik had totaal geen kracht en kreeg kramp in de vingers." Het spelen in diverse bands ziet Huigen als een ontdekkingsreis. "Een oneindige muziekstudie. Je komt steeds mensen tegen met weer een andere of nieuwe stijl. Maar ook de muziekcommissie bij de Veerse Dag vind ik hartstikke leuk om te doen. Het is goed voor mijn netwerk en ik kan mijn ideeën overbrengen aan anderen."

'Lowlands een droom'

Met De Wereld Draait Door als nieuw podium beseft Huigen dat het twee kanten uit kan. "Het kan floppen. Of juist heel hard gaan." Met Roxeanne Hazes toert hij komende tijd door het land. En misschien gloort er meer. "De komende maanden worden de bands voor de festivals geboekt. Om op Lowlands te staan, is echt een droom. En de Veerse Dag natuurlijk." Met dat laatste is Huigen bloedserieus. "Want dat blijft een godsgruwelijk mooi evenement."