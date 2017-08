‘Ik wil met Willemijn trouwen, niet met de burgemeester’

GEERTRUIDENBERG - Hij vroeg haar ten huwelijk tijdens een raadsvergadering. Zij zei volmondig ja, waarna ze overging tot de orde van de dag en de vergadering voortzette. Vandaag traden Paul Kuijpers (48) en burgemeester Willemijn van Hees (39) van Geertruidenberg na 12,5 jaar in het huwelijk. Decor was kasteel Tongelaar in Kuijpers' geboorteplaats Mill.

Zij (geboren en getogen in Zundert): ,,Ik was compleet verrast door zijn aanzoek. Het was een raadsvergadering met veel agendapunten. Daar werden nog vier insprekers aan toegevoegd. Een drukke avond dus.”

Hij: ,,Ik moest dus ook last minute een inspreker regelen. Je mag niet zomaar een raadsvergadering verstoren dus ik moest iets bedenken.”

Zij: ,,Diegene die insprak had een prachtig betoog over cultureel erfgoed. Ik ging er helemaal in op. Grappig detail is dat zijn voorstel daarna unaniem is aangenomen.”

Hij: ,,Na mijn aanzoek was het business as usual. De kinderen moesten gewoon naar bed en Willemijn moest nog werken. Thomas (7) en Martijn (8) begrepen het niet helemaal. Ze dachten dat dit alles was.”

Zij: ,,Later hoorde ik hoe hij het allemaal heeft geregeld. Alles tot in detail uitgedacht. Daar is hij goed in”, zegt ze terwijl ze hem liefdevol aankijkt.

Hij: ,,Ik heb twee horecazaken gehad en de nodige feestjes georganiseerd. Voor het aanzoek wilde ik iets speciaals doen. Samen met een bevriende cameraman ben ik gaan brainstormen. Zo kwam het idee om langs mooie plekken in de regio te gaan. Dit filmpje draaide op de achtergrond toen de inspreker zijn betoog hield. Het eindigde bij de schuifdeuren van de raadzaal. Daarna gingen we live toen ik op een knie ging.”

Zij: ,,Fantastisch dat hij dit zo deed. Alleen raar dat de focus nu ineens op je privéleven ligt.”

Hij grinnikend: ,,Een roerig privéleven. Dat is ook de reden dat ik haar nu pas vroeg. Haar werk als wethouder in Zundert, kinderen, verhuizingen en toen het burgermeesterschap. Er kwam altijd iets tussen. Ik dacht: ‘dit is het juiste moment’. Voorheen kreeg je alleen artikelen over haar werk als je haar naam intikte op Google. Nu staat het aanzoek bovenaan in de zoekresultaten van Google. Da’s toch mooi.”

Zij: ,,Toch hebben we gekozen voor een kleine bruiloft. Alleen familie en vrienden. Beiden hebben we onze ouders nog. Fantastisch dat ze dit kunnen meemaken. Ik heb zelfs nog een oma van 93 die erbij was. Ik heb getwijfeld over wie ik moest uitnodigen. Maar voor mij zijn al mijn collega’s gelijk. Dus zouden er al snel 170 gasten bijkomen als ik mijn werk had uitgenodigd. Buiten dat er op de locatie niet zoveel mensen kunnen, zei Paul steeds: ‘Ik wil met Willemijn trouwen. Niet met de burgemeester’.”

Hij: ,,Ik wilde graag een traditionele bruiloft. Dus ik sliep de avond van tevoren met de kinderen bij mijn ouders. De dag zelf haalde ik haar in de ochtend op bij de boerderij naast het kasteel. Daar sliep ze met haar familie. Voor het eerst haar in haar jurk zien. Dat was een prachtig moment.”

Zij: ,,Toen ik deze aantrok zei de verkoopster gelijk: dit is hem. Het was de eerste die ik paste. Ik ben nog bij andere zaken gaan kijken. Uiteindelijk toch teruggegaan naar C’est Moi in Wernhout voor deze. Geen grote Sissi jurk, maar wel een lange witte. Met tule. Dat had ik nooit bij mij gedacht. Paul zei voor de grap dat ik een korte moest doen, omdat hij mijn benen mooi vindt. Ik heb online een korte besteld en die aangetrokken voor de feestavond. Gewoon als grapje.”

Hij: ,,Ik ben met de jongens op pad geweest voor kleding. Dat was het lastige, de dame en coupeuse van de zaak waar ik onze pakken heb gehaald beschikten over een engelengeduld. De jongens bleven maar groeien en telkens moesten de kleren vermaakt worden. Het leek me leuk om alles hetzelfde te doen. Alleen hebben zij geen colbertje gedragen. Na de plechtigheid hebben ze hun speelkleding aangedaan. Daarmee konden ze helemaal los buiten.”

Zij: ,,Het was een kindvriendelijke bruiloft. Bij de kleurrijke bruidstaart hadden we blauwe koekiemonstercakejes. Het kasteel is een prachtige locatie en voor kinderen is er van alles te doen.”

Hij: ,,Ik kom uit Mill en kwam als kind al in dit kasteel. Toen was het nog een ruïne. Als het water in de slotgracht laag stond, kroop ik via de rioleringsbuizen naar binnen en speelden we riddertje. Ik ken ieder hoekje.”

Zij: ,,Paul heeft alles geregeld. Toen de zomervakantie begon zei hij al ‘alles is klaar, je hoeft niks meer te doen’. Het enige dat ik had bedacht was om manden met teenslippers klaar te zetten. Bordje erbij: ‘Take off your heels and put on your dancing shoes’. Mijn vriendinnen hebben allemaal mooie, hoge hakken. Dit ging niet goed samen met de kasteelvloer.”

Hij: ,,Het was een ongedwongen sfeer á la een Toscaanse bruiloft. Grote houten eettafels met hapjes. Lekker rommelig en bourgondisch. Als band hadden we Mindy & The Good Vibes Society. Zij komt ook uit Mill en kan fantastisch zingen. Het gastenboek was een grote houten keukentafel. Hierop konden de gasten een boodschap achterlaten met wat ze nog met ons willen gaan doen. Detail is dat ze wel mee moeten. Dus als ik ergens skydiven zie staan, moet diegene wel mee.”

Zij: ,,Paul heeft altijd van die creatieve ideeën. We bespreken alles aan de keukentafel dus dit paste ook echt bij ons. Oh en als er zoiets op staat, dan maak ik de foto’s wel.”

Hij: ,,De dingen die op de tafel staan worden een nieuw hoofdstuk. Daar gaat ons huwelijk verder.”

Zij: ,,Vanaf nu met een dubbele naam: Kuijpers-Van Hees. Voor mijn werk blijf ik Van Hees heten, maar als familie zijn we nu hetzelfde.”

Hij lachend: ,,Vaak stond er op mijn naambordjes al ‘meneer Van Hees’, nu staat er misschien soms mijn eigen naam bij. Mensen vragen vaker hoe het is om de man-van te zijn. Soms lastig. Sta je bij op het schoolplein en beginnen ouders over iets uit de gemeente. Of ik dat wil doorgeven aan de burgemeester. Alsof dat het eerste is waar ik aan denk als Willemijn bij me in bed kruipt.”