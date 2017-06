Huisarts op bezoek bij alle 75-plussers in Oosterhout

OOSTERHOUT - Oosterhout gaat een nieuwe impuls geven aan de uitvoering van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Zo krijgen alle 75-plussers in de gemeente huisbezoek van de huisarts en komt er een bigdataproject om in kaart te brengen waar mensen behoefte aan hebben als ze bijvoorbeeld langer thuis willen wonen.

De gemeente gaat dat project opzetten samen met Amphia, Surplus, GGD, huisartsen en de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij, om in kaart te brengen waar mensen in Oosterhout behoefte aan hebben, hoe ze gezonder kunnen leven en wat ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen.

Wethouder Marian Witte: ,,Dit is een interessant project, een stap vooruit. Er komt meer aandacht voor kwetsbare groepen. Als gemeente gaan we ongeveer vijftig 90-plussers thuis bezoeken. Gewoon met open vragen: wat houdt hen bezig? Gaat het goed? Doet de gemeente de juiste dingen?"

Huisbezoek

Daarnaast krijgen alle 75-plussers bezoek van hun huisarts. Witte: ,,We gaan alle gegevens bij elkaar leggen om te kijken welke zaken komen bovendrijven en welke maatregelen we moeten ontwikkelen." Ook mantelzorgers worden niet vergeten. Witte: ,,We hebben gemerkt dat mantelzorgers grote behoefte aan informatie hebben. We gaan zorgen dat er goede informatie beschikbaar komt."

Volgens Witte is de nieuwe aanpak nodig, omdat mensen langer thuis wonen. Witte: ,,We zien een enorme stijging. Wij moeten zorgen dat er voorzieningen zijn. We denken dan onder meer aan collectieve, laagdrempelige voorzieningen waar mensen terecht kunnen zonder indicatie (doorverwijzing)."

Dementerenden

De gemeente heeft al een paar projecten lopen. Witte: ,,De dagbesteding in de wijk Slotjes loopt aardig. Er komen acht tot elf mensen per dag. Niet alleen ouderen. Mensen geven aan het gezellig vinden. Verder is Surplus op ons verzoek bezig om dagbesteding voor dementerenden op te zetten. Dat missen we in Oosterhout. Ik verwacht dat we daar in oktober mee kunnen beginnen."