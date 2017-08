Hoofdredacteur Franska Stuy uit Hooge Zwaluwe verliet Libelle voor online avontuur

Politie tast nog in het duister over serie autobranden Hank, Dorst en Dongen

24 augustus HANK - Er is nog altijd geen verdachte aangehouden voor de branden in Hank, vertelt een politiewoordvoerder. Inmiddels is het negen maanden geleden dat de laatste autobrand in de vogelbuurt in de Valkstraat in Hank woedde. In een jaar tijd gingen negen auto's in vlammen op in de Vogelbuurt van het dorp. Sinds de jaarwisseling zijn er geen nieuwe meldingen binnengekomen meldt de politie.