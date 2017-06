Hoe vertel je een scheiding aan je kinderen?

Het is de derde avond in een serie van vier die op uitnodiging van gemeente Oosterhout plaatsvindt in het Centrum voor CircusKunst. Al zijn de deelnemers mensen die in een scheiding zitten, de effecten op hun kinderen staan centraal. In deze bijeenkomst komen allerlei regels aan bod. Het eerste deel is ingeruimd voor financiële zaken, uit de doeken gedaan door sociaal raadsman Johan Eeftink van het Instituut voor Maatschappelijk Werk in Breda. Taaie kost. Maar bijzonder nuttig, zo zijn de reacties. De aanwezigen maken ijverig notities over toeslagen en termijnen.

Met vijf deelnemers, iets minder dan bij de vorige bijeenkomsten, is de opkomst niet groot. "Maar dat is wel prettig", zegt een vrouw die tot nu toe alle workshops bijgewoond heeft. Net als de andere deelnemers wil ze haar naam liever niet in de krant hebben. "Ik had een mail over deze workshops gekregen vanuit mijn werk, omdat de informatie nuttig zou kunnen zijn voor leerkrachten. Voor mij was het dat zeker, omdat ik zelf midden in een scheiding zit. In de eerste twee avonden ging het over de manier waarop kinderen een scheiding ervaren, hoe je het aan hen vertelt. Als het een grote groep geweest was, had ik het moeilijk gevonden om persoonlijke vragen te stellen. Je praat gemakkelijk met de andere deelnemers, en je spreekt de professionals sneller aan."

Op deze avond krijgt ze nuttige informatie. "Mijn ex en ik hebben alles in goed overleg geregeld. We hebben gelukkig de tijd genomen om beslissingen te nemen. Toch hoor ik nu dingen die je zou moeten weten. Al is een deel daarvan een bevestiging van wat je al weet, dan nog is het goed om te praten met anderen die in dezelfde situatie zitten. Eigenlijk zou mijn ex er ook bij moeten zijn. Maar hij vindt dit onzin."

"Het blijft een moeilijk proces", zegt een andere deelnemer. Zijn vrouw en hij gaan uit elkaar na 29 jaar samen geweest te zijn. "In de familie van mijn vrouw zijn meer scheidingen voorgekomen. Voor mij is het allemaal nieuw. Het lastigst is om het te accepteren, net als het overlijden van iemand die je dierbaar is. Het is een rouwproces. Maar als de twee scheidende partners tegenover elkaar komen te staan, gaat ieder voor zijn eigen potje knokken. Daar komen de kinderen dan tussen terecht. Deze bijeenkomsten helpen echt, doordat je anderen hoort praten over problemen waar je zelf mee zit. Ik kan nu beter afstand nemen. Eigenlijk zouden beide ex-partners naar deze workshops moeten komen."