Het gaat bruisen in restaurant Drie Linden in Molenschot

MOLENSCHOT - Rijksmonument Herberg De Drie Linden in het hartje van Molenschot gaat naast de feesten en partijen in het weekeinde ook doordeweeks weer bruisen. Het is nog even wachten tot 1 september als Niels Baans de scepter overneemt van Tom de Bie, die in De Moer het familiebedrijf van zijn ouders heeft overgenomen.

De 1500 inwoners van Molenschot weten dat ze met de St Annakapel van begin 16de eeuw en Herberg de Drie Linden uit 1843 bijzondere Rijksmonumenten in het dorp hebben. De kapel gaat zelfs terug tot de negende eeuw en is gewijd aan de moeder van Maria, sint Anna. Zij is de patrones voor kinderloze en zwangere vrouwen. Sinds 1979 komen jonge mensen er om te bidden om een man of vrouw te vragen.

De herberg stamt uit 1843 staat gekerfd in een balk. In dat jaar laat Adriaan Bink de langgevelboerderij bouwen. Lange tijd stonden er vijf linden voor de herberg, die dan ook zo heette. Het werd De Vier Linden toen er een stierf en De Drie Linden in 1993 toen de bomen vervangen werden voor drie jonge lindebomen. De familie Bink heeft het beheer 144 jaar gedaan tot in 1988 de familie Broeders het stokje overnam en in 2004 de familie de Bie. Deze schrijft ook horecahistorie met 133 jaar horeca in 't Maoske in De Moer, waar Tom de Bie met zijn broer Erik de vijfde generatie vormen.

,,Toen ons pap en ons mam De Drie Linden 13 jaar geleden kochten ben ik hier begonnen, terwijl mijn ouders zich vooral op de andere bedrijven richtten, zoals Partycentrum 't Maoske'', vertelt Tom de Bie, die uit een horecafamilie komt met ooms en broers die ook zaken hebben in de regio. ,,Wij hebben de zaal/café destijds Herberg De Drie Linden hernoemd. Dat klonk beter, maar er heeft nooit iemand geslapen.'' Hoewel? Tom en zijn vrouw hebben vier jaar onder de rietgedekte kap van de voormalige langgevelboerderij uit 1843 gewoond.

De laatste jaren lukte het Tom niet meer om De Drie Linden ook door de week in bedrijf te houden, naast zijn werk in De Moer. Vorig jaar nam hij 't Maoske van zijn ouders over. ,,Het werd tijd dat zij na veertig jaar, en nu het nog kan, gaan genieten van de leuke dingen in het leven.'' Het Rijksmonument tegenover de roemruchte Annakapel, waar mensen uit binnen en buitenland komen bidden voor een partner voor henzelf of de kinderen, was dus alleen nog in het weekend open voor feesten en partijen. ,,Daarom ben ik blij een enthousiaste opvolger te hebben gevonden in Niels Baans.''

Zielsgelukkig is Niels Baans dat hij De Drie Linden per 1 september kan gaan exploiteren. Hij is bekend van Baans catering, woont sinds acht jaar in Molenschot waar hij ook de horeca doet van golfbaan Toxandria, een van de oudste golfclubs van Nederland. ,,Ik ben toe aan de volgende stap. In eerste instantie huur ik De Drie Linden, maar als het goed gaat hoop ik het monument over vijf jaar te kunnen kopen. Zo heb ik het ook met de familie De Bie afgesproken.''

De grootste uitdaging voor de ondernemer is om na drie jaar gesloten deuren doordeweeks, de loop in die dagen weer in De Drie Linden te krijgen. In het weekend is het nog steeds druk met feesten en partijen. Baans bruist van de plannen. Half oktober opent hij er een restaurant. Van donderdag tot en met zondag in eerste instantie. ,,In de regio is vraag naar een restaurant met een goede kaart, betaalbaar en met een bijzondere wijn, die je elders niet proeft'', zegt de restaurateur die ook sommelier is. Een creatieve kok, Ralph van Groesen, heeft hij al aangenomen. Meer banen volgen.

Ook wil Baans de St Annakapel ophemelen naar een toeristisch trefpunt. In de trant van 'Als ik er hier ene vindt dan ga ik hier ook trouwen'. Met onder meer de kermis, Pasen, carnaval en de kerst ziet hij mogelijkheden kapel en herberg te koppelen. Dat geldt ook binnen het plan voor Toerlezjoere - een initiatief in de streek om het toerisme te versterken - waarvan ook hij profiteert. Klandizie ook van toerclubs en Rotary, de dansclub die er al zit en dan moet hij de verzoeken voor offertes nog gaan beantwoorden. ,,Ik heb al boekingen voor 2 september, een bedrijfsborrel en boekingen rond kerst, terwijl ik nog niet eens open ben.''

