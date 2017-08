Het DNA van Oosterhout is 'gewoon normaal'

OOSTERHOUT - Na acht maanden onderzoek en vraaggesprekken met inwoners is woensdagavond het DNA van Oosterhout gepresenteerd. Het resultaat wordt ingezet om serieuze vraagstukken in Oosterhout aan te pakken.

Veel gemeentes in Nederland zijn de afgelopen jaren op zoek gegaan naar het DNA, oftewel de erfelijke informatie die de stad het duidelijkst typeert. Vaak wordt de uitkomst van het onderzoek gebruikt om de plaats naar buiten toe aan te prijzen. Oosterhout doet dat ook, maar gaat een stap verder. Wethouder Robin van der Helm: ,,Het is geen vrijblijvende studie. We hebben als gemeente analyses gemaakt van allerlei problemen in de stad en van ontwikkelingen die op ons afkomen. De komende maanden proberen we daar zo goed mogelijk antwoord op te krijgen."

Lokken

Quote Je woont hier een stuk goedkoper in een groene omgeving en vlak bij de grote stad Breda." Wethouder Robin van der Helm Van der Helm wijst op Oosterhoutse jongeren die naar de grote stad trekken. ,,Dat je naar Amsterdam gaat om te studeren, begrijp ik, maar wij willen manieren vinden om de jongeren na hun studie weer naar Oosterhout te lokken. Je woont hier een stuk goedkoper in een groene omgeving en vlak bij de grote stad Breda."

Van der Helm wijst ook op de vergrijzing. ,,Wat hebben ouderen nodig? Mensen worden ouder en zijn langer vitaal. Dat biedt kansen. Hoe ga je daar mee om? En de mismatch op de arbeidsmarkt. Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat werklozen beter opgeleid zijn voor het werk dat beschikbaar is?"

Steentje

Om antwoord te krijgen op dit soort vragen zijn drie werkgroepen aan het werk gezet. De werkgroepen Leven, Wonen en Werken worden geleid door Charlotte Louwers, Pascal Grosfeld en Arie Rietveld. Het is de bedoeling dat ze antwoord vinden op problemen die in Oosterhout spelen. Van der Helm: ,,Niet op alle vragen zal een antwoord komen. Zo is de nabije toekomst van het personenvervoer niet te voorspellen. Welke kant het opgaat? We weten het niet." Eind van het jaar moeten de werkgroepen klaar zijn. Inwoners die een steentje willen bijdragen, kunnen dat doen via de website oosterhoutvanjou.nl die woensdagavond de lucht is ingegaan.

'Normaal'

Maar wat is nou het DNA van Oosterhout? Volgens een van de jongeren is Oosterhout 'Gewoon normaal.' Alle andere omschrijvingen zijn samen met een korte geschiedenis, interviews en analyses te vinden in het boekje 'De Staat van Oosterhout.'