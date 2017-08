Handbal- en hockeyclub liften mee op nieuwe accommodatie voetbalclub Raamsdonk

Wethouder Bert van den Kieboom heeft 28 jaar bij Veerse Boys gevoetbald. De oversteek maken naar Good Luck was in zijn tijd - de jaren zestig en zeventig - een doodzonde: een katholieke jongen had niets te zoeken bij die protestanten. Die rivaliteit is verdwenen. Sterker nog: op 1 juli zijn beide voetbalclubs met elkaar gefuseerd en gaan ze verder onder de naam Raamsdonkse Football Club (RFC). Bij de nieuwe club komt ook een nieuwe accommodatie. Gisteren werd in het gemeentehuis in Raamsdonksveer daartoe een intentieovereenkomst door Van den Kieboom, Gerben van Herwijnen en Martin van der Pluijm, respectievelijk voorzitter en penningmeester van RFC.

De intentie is dat in het voorjaar van 2019 het nieuwe sportcomplex wordt opgeleverd. De kosten worden geraamd op iets mee dan 1,9 miljoen euro. De gemeente betaalt 1,3 miljoen; RFC zal zelf 600.000 euro moeten bijleggen. Van der Pluijm: “Een ton willen we ondervangen met zelfwerkzaamheid. De rest gaan we lenen. Dat risico kunnen we nemen, want we hebben onze begroting laten toetsen door een waarborgfonds.”