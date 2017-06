Gilze en Rijen zegt het met bloemen

Creatief

Dit jaar staat in Gilze de kruising Lange Wagenstraat/Tilburgsebaan op de rol. Daarbij gaat het niet om de rotonde want die voldoet uitstekend vindt de gemeente. In Rijen mogen creatieve geesten hun ideeën spuien over de entree van de Dongenseweg. Op andere plaatsen is de gemeente tevreden over de inrichting, zoals bij de Margrieten in Rijen waar veel bloembollen staan. Wie nog een goed idee heeft voor de entree bij de komborden in de Broekstraat in Molenschot en in Hulten is ook welkom.