Gilze en Rijen wil hoeveelheid restafval terugdringen door andere wijze van afval inzamelen

Alle huishoudens gebruiken, net als nu, drie containers. De groene container is en blijft voor gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) en de blauwe container is en blijft voor papier. De grijze container, die nu gebruikt wordt voor restafval, wordt de container voor pmd (plastic, metaal en drankkartons). Deze container krijgt een oranje deksel. Wie nu een kleine 140 liter grijze container heeft, krijgt straks een container van 240 liter. Dit afval wordt opgehaald, waarbij de gft-container voortaan gratis wordt geleegd.

Eén vuilniszak

Het restafval gaat in een vuilniszak, die de bewoners straks zelf naar een ondergrondse container moeten brengen. Als het afval goed wordt gescheiden, blijft er gemiddeld per week nog maar één vuilniszak aan restafval over, verwacht de gemeente. Op dit moment verdwijnt er per inwoner nog 129 kilogram restafval per jaar in de verbrandingsoven.