Gewonde uit paardenstal in 's Gravenmoer moet naar het ziekenhuis

Het gaat bruisen in restaurant Drie Linden in Molenschot

11:07 MOLENSCHOT - Rijksmonument Herberg De Drie Linden in het hartje van Molenschot gaat naast de feesten en partijen in het weekeinde ook doordeweeks weer bruisen. Het is nog even wachten tot 1 september als Niels Baans de scepter overneemt van Tom de Bie, die in De Moer het familiebedrijf van zijn ouders heeft overgenomen.