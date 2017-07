Gevaar geweken bij brand kranenbedrijf in Oosterhout, fles acetyleen geblust en wordt gekoeld

Eerste half jaar bevalt goed in De Vinder

12:24 OOSTERHOUT - De kerkdiensten in Antoniushuis De Vinder trekken gemiddeld 54 bezoekers. Dat is 'een mooi aantal' vindt de Antoniusraad een half jaar nadat de vieringen werden verplaatst van de gesloten Antoniuskerk naar de nieuwe gebedsruimte in De Vinder.