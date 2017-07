Geschaarde aanhanger blokkeert A27 bij Oosterhout

Revolutie op de Van Mierloschool in Rijen

6 juli RIJEN - Als een ouder de krant tipt hoe de Burg. Van Mierloschool in Rijen onder leiding van een nieuwe directeur in korte tijd van 'lelijk eendje' opgroeit naar een prachtige zwaan, dan is er iets aan de hand. Welkom in een moderne school, die op de rand staat van een metamorfose.