Gemeenteraad komt met waslijst aan vragen en zorgen: veiligheid Oosterhout moet hoog op de agenda

OOSTERHOUT - Politiek ziet het veiligheidsgevoel in de gemeente afnemen. ,,Wijkagenten besteden slechts twintig procent van hun tijd in de wijk.''

Meer aandacht voor veiligheid in de wijken, oplossingen voor het tekort aan woningen en maatregelen om de werkloosheid verder terug te dringen.

Veiligheidsgevoel

Daar heeft Oosterhout behoefte aan vinden veel gemeenteraadsleden. Dat bleek gisteravond tijdens de algemene beschouwingen waarbij de fracties terug- en vooruit blikken op het beleid. Opvallend is dat de politici het veiligheidsgevoel zien afnemen. Walther Hoosemans (Gemeentebelangen): ,,Wij krijgen signalen dat in meerdere wijken het veiligheidsgevoel terugloopt. Wijkagenten besteden slechts twintig procent van hun daadwerkelijke tijd in de wijk.''

Gemeentebelangen pleit voor meer toezicht zoals 'surveilleren in de avonduren.' Ook Gezond Burger Verstand (GBV) vindt dat veiligheid meer aandacht verdient. Ad Strack van Schijndel: ,,Er wordt te weinig aandacht besteed aan vernielingen, overlast en mishandeling. Zie het voorbeeld dat dit weekend nog plaatsvond; een jongen van 14 die in Oosterhout in elkaar wordt geslagen waar door de politie niet adequaat op gereageerd wordt. Ernstig.''

Woningtekort

GBV heeft daarnaast een mogelijke oplossing voor het woningtekort. Strack van Schijndel: ,,Laat meer mensen in een woning wonen. Iedereen wil een woning voor zichzelf. Dat gaat niet.'' Hoe dat in de praktijk moet, weet het GBV niet. ,,Daar willen we over in gesprek.'' Dees Melsen (VVD) vraagt net als veel andere raadsleden aandacht voor de arbeidsmarkt. Melsen: ,,De economie trekt aan. We zien een toenemende vraag naar personeel. Helaas sluit de vraag niet aan bij de opleiding van veel mensen. Daarom vragen we aan het college om mensen de juiste training te geven en ze dan naar de ondernemers te brengen.''

Andere kwesties die aan bod komen zijn de Wmo, leegstand in de binnenstad, een visie op Zuiderhout, de Pannehoef 'komt niet van de grond', Floraliatuin 'moet behouden blijven', inrichten van de Heuvel 'goede zaak' en de lift in de Bussel 'niet toegankelijk voor gehandicapten'. Willem-Jan van der Zanden: ,,Hoe is het mogelijk?''