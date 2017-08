Geertruidenbergse partij Keerpunt'74 betreurt vertrek fractievoorzitter: 'Een klein beetje diefstal'

GEERTRUIDENBERG - Keerpunt'74 betreurt het ten zeerste dat de opgestapte fractievoorzitter Thosha van der Maas haar gemeenteraadszetel niet teruggeeft aan de partij. Volgens het partijbestuur is dat haar 'morele plicht'. Dinsdagavond maakte Van der Maas bekend over te stappen naar de VVD. "Ze praat over integriteit, maar ik vind het een klein beetje diefstal", zegt Joop Heesters, oprichter en nog enig raadslid voor de Geertruidenbergse politieke partij. "Maar ze heeft dat recht, ze mag zelfs een nieuwe partij beginnen."

'Niet hoog op de kieslijst'

Volgens Heesters zijn gesprekken met de kieslijstcommissie de reden geweest dat Van der Maas vertrekt. "Ze had door dat ze niet zo hoog op de lijst zou komen te staan. Keerpunt'74 is een partij die tussen het volk staat en dat ontbrak een beetje. Ze had weinig tijd voor de raad. Maar ik wil niet met moddergooien."

Volledig scherm Joop Heesters gaat tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen alleen door als raadslid van Keerpunt'74. "Onze partij staat tussen het volk en dat ontbrak bij Van der Maas een beetje." © Rijk in Beeld

'Ik sta niet elke dag op de Markt'

Volgens Van der Maas is dat 'niet helemaal de waarheid'. "Ik ben bij alle raadsvergaderingen geweest. Op basis van gesprekken met de kieslijstcommissie ben ik me gaan afvragen: ben ik bij Keerpunt'74 nog op mijn plaats? Maar dat is niet iets van de laatste dagen, het speelt een half jaar. Eerst ben ik met mezelf in gesprek gegaan. En net voor de zomer met de VVD." Van der Maas kwam in beeld bij Keerpunt'74 nadat Wendy Muis enkele jaren geleden stopte als raadslid. "Toen heb ik direct aangegeven dat ik Thosha ben. Ik sta niet elke dag op de Markt, ben niet elk weekend in de kroeg."