Geertruidenberg past op de winkel, met een paar nieuwe projecten

,,We gaan nu het laatste jaar niet meer de zwaarste beslissingen nemen. Maar enkele projecten lopen nog en sommige moeten nog opstarten. We willen het plaatje rondmaken, voordat we het overdragen aan een nieuwe gemeenteraad”, legt wethouder Adriaan de Jongh uit tijdens de presentatie van de kadernota 2018. Hierin zijn de beleidsplannen en bijbehorende financiële plaatjes omschreven.

,,Het nieuwe afvalbeleid heeft al goede resultaten, maar moet nog geëvalueerd worden”, vertelt wethouder Kevin van Oort. ,,De scouting krijgt een nieuwe locatie en Cultureel Centrum De Schattelijn wordt onder de loep genomen”, vervolgt wethouder Bert van den Kieboom. Burgemeester Willemijn van Hees: ,,Het beleid ‘pas kopen als je er geld voor hebt’ hebben we aangehouden. Nu zien we een mooi plaatje met sterke reserves.”

De kadernota wordt komende donderdag besproken in de gemeenteraad van Geertruidenberg.

1. Amercentrale en toerisme

De Amercentrale heeft lange tijd voor werkvoorziening gezorgd in de regio. Van den Kieboom: ,,Het bedrijventerrein wordt kleiner en de invulling zien we graag op het gebied van toerisme en recreatie.” Van Oort: ,,De tijd dat zo’n groot bedrijventerrein zo dicht tegen een woonkern aanligt is voorbij. We zijn met de provincie in gesprek. Wanneer de centrale gaat sluiten is nog niet duidelijk. Dit kan nog jaren duren. Maar als deze dichtgaat moet er een plan klaarliggen. Er is nog geen datum bekend wanneer dit plan klaar moet zijn.”

2. Scouting verhuist

Vanwege de toekomstige verbreding van de A27 moet de scouting verhuizen. Van den Kieboom: ,,Er zijn inmiddels zeven locaties onderzocht. Een daarvan is bij de watertoren. Hier is voldoende groen aanwezig, het water is er bereikbaar en de afrit gaat daar weg. De scoutingleiding is enthousiast over deze plek. Het is nog niet definitief, maar het ziet er naar uit dat dit de nieuwe locatie wordt.” Wie de kosten hiervoor gaat betalen is nog niet duidelijk. ,,Wij wachten het antwoord van Rijkswaterstaat af. Zij bepalen het bedrag dat hiervoor vrijkomt. Afhankelijk hiervan weet de gemeente of ze moeten bijspringen”, aldus Van Hees.

3. Nieuwbouw Dongemondcollege

Begin volgend jaar start de nieuwbouw van het voormalige vmbo-gebouw Dongemondcollege. Van den Kieboom: ,,Naar schatting duurt het ongeveer een jaar voordat het complex klaar is. We zetten in op de aflevering in maart 2019.”

4. Cultureel Centrum De Schattelijn

De afgelopen maanden heeft een mystery guest rondgelopen in de gemeente. Diegene heeft vijftig mensen geïnterviewd om te kijken wat de heersende trends zijn. Wat verwachten mensen van zo’n centrum en waar is vraag naar, waren onder meer vragen die hierbij gesteld zijn. Van den Kieboom: ,,Het is nu een samenraapsel met een beetje van alles. Dinsdag worden de resultaten van het onderzoek van de mystery guest gepresenteerd aan het college. Na de zomer wordt dit besproken in de gemeenteraad. Een van de onderzochte mogelijkheden is dat er een samenwerking komt met bijvoorbeeld onder meer horeca in het pand.” Momenteel kost De Schattelijn de gemeente 325.000 per jaar.

5. Meer scheiden, minder afval

Sinds de invoering van het nieuwe afvalbeleid is het aantal kilo’s per inwoner flink gedaald. ,,We zaten op 230 kilo per persoon per jaar in 2016. Toen het nieuwe beleid inging, was dit 200 kilo en de eerste resultaten tonen aan dat het nu rond de 150 kilo is. We zitten pas op de helft van het jaar maar de resultaten zijn al boven verwachting”, vertelt Van Oort. ,,Sinds we de oranje plastic zakken hebben vervangen voor de groene, komen er een stuk minder klachten binnen bij de gemeente over de kwaliteit.” Begin 2018 wordt het afvalbeleid geëvalueerd.

6. Alle wegen leiden naar…

De gemeente houdt het project rond de verbreding van de A27 in de gaten. In 2018 wordt door de overheid aangegeven welke veranderingen er komen.

Verder is de gemeente druk in gesprek met de gemeente Waalwijk over het Hooipolderplus-plan. Van Oort: ,,Er zijn al gesprekken geweest met belangengroepen. De eerste plannen zijn bekend en worden momenteel bekeken. In het najaar worden de opties gepresenteerd welke hieruit overblijven. Zowel het sluipverkeer als de files moeten hiermee vermindert worden.”

7. Jeugd