Geertruidenberg gaat vrachtverkeer zoveel mogelijk weren uit dorpen

GEERTRUIDENBERG - De gemeente Geertruidenberg moet vrachtverkeer zoveel mogelijk weren uit de kernen Raamsdonksveer, Raamsdonk en Geertruidenberg. Dat vindt een meerderheid in de gemeenteraad. En burgemeester Willemijn van Hees doet de toezegging dat te gaan uitvoeren.

Van Hees zei eerder niet aan een vrachtwagenverbod te willen. Vooral omdat het lastig te handhaven is. Problemen doen zich met name voor aan de Stationsweg (Geertruidenberg) en Keizersdijk (Raamsdonksveer). De Stationsweg wordt gebruikt als route van de A59 richting bedrijventerrein Dombosch in Raamsdonksveer. "Het is ondoenlijk om aan chauffeurs te vragen wat hun bestemming is. Zij weten dondersgoed wat ze moeten zeggen. Ze zeggen altijd dat ze hier in onze gemeente moeten zijn. Je kunt gaan voor veiligheid en leefbaarheid. Ik snap dat standpunt. Maar waar beginnen we aan als het niet te handhaven is?"

'Kulargument'

"Een kulargument", vindt Patrick Kok (VVD). " Onze gemeente moet niet de boeken ingaan als de gemeente die een broertje dood heeft aan handhaving. We zijn al tien jaar met dit probleem bezig. Ik ben dit beu." Hij stoft een aangenomen motie uit 2015 af. Daarin staat duidelijk dat de gemeente maatregelen treft om vrachtwagens uit de kernen te houden. Alleen is daar nog niets van terecht gekomen.

Kok krijgt steun van veel andere fracties. "Je hebt de westtangent, waarom moet alles door een plaatsje waar het erg druk is?", meent Joop Heesters (Keerpunt'74). "Vrachtverkeer hoort niet in Geertruidenberg thuis, ook niet op de Keizersdijk." Mirjam de Groot (PvdA): "Er zijn zoveel klachten over hoe hard er wordt gereden. Hoe ze over die rotonde bij de Bergsebrug rijden... Je houdt je hart vast. We maken ons ernstig zorgen om de situatie."