Geen nachtvervoer naar Dongen: te duur

Na een aangenomen motie van het CDA in november vorig jaar over het nachtvervoer per bus, voornamelijk van Dongense jongeren die in Breda en Tilburg zijn wezen stappen, heeft het college de mogelijkheden daarvoor laten onderzoeken. Een van de uitgangspunten daarbij was dat het de gemeente niets zou kosten.

De gemeente stak in op drie mogelijkheden: vervoer door busmaatschappij Arriva, door een particuliere vervoerder en aansluiting op het bestaande nachtnet. Taxicentrale Van der Wou in Dongen heeft als enige op de vragen van de gemeente gereageerd.

15 euro per rit

Van der Wou heeft berekend dat een enkele rit via een vaste buslijn op vaste tijden vanuit Breda en Tilburg naar Dongen 15 euro zou kosten. Daarbij hield Van der Wou rekening met het feit dat van tevoren niet is te zeggen hoeveel mensen ook echt gebruik zullen maken van de bus en dat de chauffeur de volgende ochtend niet inzetbaar is. De gemeente ging uit van zo’n veertig tot vijftig personen.

Conclusie van de gemeente is dat een ritprijs van 15 euro niet opweegt tegen de kosten van een reguliere taxi op hetzelfde traject, als er met meerdere personen tegelijk gereden wordt. Een rit van Tilburg of Breda naar Dongen per taxi kost voor vier personen 45 euro. Met een taxibusje, dat maximaal acht personen kan vervoeren, kost de rit 58 euro.