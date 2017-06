Gate2 in Rijen wordt ook onderwijsplatform in 3D printen

RIJEN - Bedrijvencentrum Gate2 in Rijen ontwikkelt zich naast kennis- en ontwikkelingscentrum op vliegtuiggebied ook als onderwijsinstituut voor scholen en bedrijven. Samen met ROC Tilburg, mbo, Avans, diverse universiteiten en bedrijven uit de regio worden praktijklokalen ingericht, waar na de zomer les en cursus wordt gegeven onder meer in 3D printen.

Het bruist in en op Aeroparc Gilze en Rijen. Steeds meer simulatoren en vliegtuiggerelateerde bedrijfjes ontwikkelen zich hier, alleen en vooral ook samen met andere bedrijven en onderwijsinstellingen. Bij Merlin Aviation van Willem Braat, eerder gevestigd op Breda Airport in Seppe, leggen de Franse studenten Mewen (19) en Antonim (22) de laatste hand aan hun stageopdracht. ,,Dit was een bijzondere kans'', zeggen de twee van de technische universiteit in Rennes. ,,En het is very 'gezellig'.''

Willem Braat is onder de indruk van de studenten. Hij bouwt en verkoopt vliegtuigsimulatoren. ,,Zij hebben onderdelen in het throttle-systeem (zeg maar de gas- en remhandels) van een Boeing 737 pilootproof geknutseld met één bijzondere en één geniale verandering. We hebben nu een echt paneel te koop voor professionele en hobbysims. In Amerika kost ombouwen 15.000 dollar. Deze gasten hebben dingen gemaakt die enkele tientjes kosten, onder meer met onderdelen van een machine van de buurman. Geweldig. Zij krijgen een deel van de opbrengst'', zegt een enthousiaste Braat.

Metaalkennis

De buurman is Niels Kuijpers van Mat-inspired. Hij doet onderzoek naar materiaal en geeft cursussen metaalkennis, voornamelijk aan bedrijven. Ook verkoopt hij testkits waarmee bedrijven kunnen vaststellen of bijvoorbeeld een materiaal wel de juiste samenstelling heeft of met het gevaarlijke Chroom6 is bewerkt.

Gangmaker op Gate2 is directeur Pierre van Kleef. De Bredanaar is trots op de drie nieuwe werkruimtes die de komende weken in het gebouw worden gebouwd. ,,Drie keer 12 studenten krijgen les in 3D-printen, composieten en niet-destructief onderzoek(NDO). Het laatste is in samenwerking met Franc Buijsen van Tiat in Roosendaal. Op de begane grond wordt de 3Dprinter ingeregeld. De Duitse technicus laat een geprint 'doekje' zien van kunststof. Het is zo fijnmazig dat het beweegt als katoen. Het bruist in Gate2.

Volledig scherm Directeur Pierre van Kleef van Gate2 in Rijen toont een van kunststof 3D-geprint design, dat zo fijnmazig is dat het op katoen lijkt. De 3D-printer op de achtergrond wordt ingeregeld. Na de zomer krijgen leerlingen onder meer les in 3D-printing. © Berry Van Der Heijden