Fietsster raakt buiten bewustzijn na aanrijding in Oosterhout

Na Dongen is het in Oosteind raak: kunstwerk 'de uil' gestolen

17:37 OOSTEIND - In Oosteind is het kunstwerk 'de uil' gestolen. Dit nadat afgelopen vrijdag ook in Dongen al een beeld is ontvreemd; daar verdween het roestvrij stalen 'de Paradijsvogel' uit de tuin van Volckaert Dongepark.