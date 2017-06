Drie aanhoudingen in onderzoek naar dealen van drugs aan minderjarigen

Rabobank Amerstreek op zoek naar andere plek in Made, mede vanwege mogelijke plofkraken

12:00 MADE - De Rabobank zoekt in Made naar een nieuwe locatie voor haar verkoopkantoor en de diverse geldautomaten. Reden is de reeks plofkraken in Nederland en de herontwikkeling van het huidige pand aan de Adelstraat in Made.