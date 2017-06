Dongenaar compleet door het dolle na slippertje

De man kon de escapade van zijn vrouw met een gezamelijke kennis totaal niet verkroppen. Hij mishandelde en bedreigde de vrouw en stalkte de kennis, die zelf ook nog een excuusbrief had gestuurd. Maar de Dongenaar wilde meer. Hij wilde alles weten. Hoe is het gebeurd? Wat hebben jullie gedaan?

De man is nu, twee jaar later, bij het volle besef dat hij verkeerde dingen deed. ,,Ik ga hier ook niks ontkennen. Alles wat er staat is waar, klopt. Het begon met vastpakken en eindigde op het ergst, met slaan. Ik schaam me kapot. Het is mijn vrouw.''