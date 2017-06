In een raadsinformatiebrief schreven B en W vorige week in principe in te stemmen met de vestiging van de Action in een van de lege magazijnen van Peter Kerkhof, waar nu de Lidl ook al is gevestigd. Dat was het uitkomst na een vergeefse zoektocht in het centrum, waar geen plaats is voor een winkel van 1000 m2. Dongen Promotion heeft grote moeite met de vestiging van weer een grote winkel buiten het centrum.

Kerst

Peter Kerkhof presenteerde zijn plannen woensdag voor omwonenden. Een zestigtal mensen was aanwezig. Kerkhof heeft een goed gevoel overgehouden aan de avond. ,,Omwonenden zijn blij als Action met de Kerst opengaat. Wel zijn er gebruikelijke vragen over zwerfvuil en verkeersdrukte. Volgens mij wordt dat goed opgelost.''

Sommige winkeliers menen dat de keuze voor de Windmolenweg een opzetje is. Vier jaar geleden zouden Lidl en Action hier komen. Action haakte af. Kerkhof: ,,Action wilde niet op de verdieping boven de Lidl en Lidl wilde geen steunpalen in de zaak. Dus ging Action in het centrum zoeken. Daar is niets gevonden.'' De ondernemer begrijpt zijn collega's ook wel. ,,Maar voor Action is het óf aan de Windmolenweg of niet.' Maandag praat het college met Dongen Promotion.

Pijn

Op de avond waren ook winkeliers en politici. Interimvoorzitter Betsie Beijers van Dongen Promotion vindt het erg jammer. ,,Het is verkeerde concurrentie. Het trekt mensen het centrum uit.'' Ze weet dat daar geen plek is van die omvang, maar dat verzacht de pijn niet. Ze hoopt dat de politiek iets kan doen.