Diana verloor haar zoon aan xtc, dat gaat er bij jongeren maar niet in

Als ervaringsdeskundige vertelt ze over Mike waar ze maar kan, van sportkantine tot middelbare school. Als het helpt om één jongere te laten stoppen met xtc is haar missie al geslaagd. Ze merkt echter dat veel jongeren de risico's weglachen. “Het verhaal van Mike maakt op ouders veel indruk, maar de meeste jongeren halen hun schouders op. Ik heb zelfs meegemaakt dat een jongen na afloop doodleuk kwam opscheppen over zijn drugsgebruik. Dat hij wel eens tien pillen had gebruikt zonder er iets aan over te houden. Wat bezielt je dan?”

Ze is blij met de nieuwe campagne van Novadic Kentron en GGD, die zich specifiek richt tegen drugsgebruik door jongeren in Oost-Brabant. De instanties merken net als Diana namelijk dat een joint of pilletje steeds normaler wordt gevonden. De voorlopige titel is ‘Drugs? Dat kunnen we hier niet gebruiken’. Later dit jaar moet duidelijk worden hoe die campagne er precies uitziet. De moeder speelt graag een rol in het project. "Ik krijg Mike er niet mee terug, maar het geeft een goed gevoel om uit zijn dood toch nog iets positiefs te halen."