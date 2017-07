Deadline beveiliging Brabantroute vervroegd naar 17 juli

Bronsdieven slaan opnieuw toe, dit keer in Elshout

13:20 ELSHOUT - Wederom hebben de bronsdieven toegeslagen, in Elshout dit keer. Wanneer het beeld precies gestolen is, is niet duidelijk. Het beeld had de vorm van een vogel en stond op een sokkel aan het H. van der Geldplantsoen. Het beeld is gemaakt door kunstenaar Toon Slegers.