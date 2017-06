Dag twee Parkfeest: ‘Het nieuwe carnaval’

Het zaterdagprogramma wordt afgetrapt door Nielson, die bekend werd door zijn deelname aan het televisieprogramma De beste singer-songwriter van Nederland.



Ook rapper Kraantje Pappie en songfestival-coryfee The Common Linnets staan op het podium. Tegen het eind van de avond zal het Slotpark naar verwachting meeschreeuwen met ‘Stil in mij’ van Van Dik Hout. Flinke namen dus, maar het is de vraag of de meerderheid daarvoor komt. “Muziek? Ik sta hier gewoon voor de gezelligheid en het bier”, is de meest gehoorde opmerking. Dat weet ook Richard van Rosendaal (49) uit Oosterhout.



Hij werkte 20 jaar bij het parkfeest als vrijwilliger en is nu voor het eerst als ‘gast’ aanwezig. “Tachtig procent weet aan het eind van de avond niet eens wie er op het podium stonden. Het gaat om het zien van bekenden.”