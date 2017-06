Buitenspeeldag succes in Oosterhout: 'Die speeltuin blijft 't leukst'

Blik gooien, springen op het springkussen of een kijkje nemen in een echte politie-auto. Op zo'n twintig plekken in Oosterhout werd Buitenspeeldag gisteren uitbundig gevierd. Het zonnige weer en de afgesloten straten zorgden ervoor dat zo'n 1500 Oosterhoutse kinderen naar hartelust konden spelen.

,,Buitenspelen is gewoon echt belangrijk, gelukkig wordt dat in onze buurt elke dag veel gedaan", zegt Raimond Voermans (39), een van de organisatoren aan de Brabantlaan. In de Brabantlaan staan twee springkussens en worden de kinderen vrolijk geschminkt. De jerrycans met ranja lijken niet aan te slepen en ook de kadetjes knakworst gaan als de spreekwoordelijke warme broodjes over de toonbank.

Speeltuin

,,Ik vind de speeltuin het leukst", wijst Roos Andries (4) verlegen. ,,Die speeltuin is vorig jaar geopend en enorm druk bezocht. Na school is er altijd wel een handjevol kinderen aan het spelen, soms zie ik er zelfs een stuk of twintig in de weer", vertelt bewoonster Judith van den Wijngaard (42). Dat beaamt Voermans, die naast het speeltuintje woont. ,,Het is een afspreekpunt geworden waar de kinderen uit de hele buurt elkaar treffen.

Mijn buurman heeft de toestellen mede-ontworpen, daardoor voelt het ook echt als 'van ons'", vertelt hij bevlogen. Ook Jens van de Korput (9) is enthousiast: ,,Ik kom binnenkort in deze buurt wonen en denk dat ik dan heel vaak naar deze speeltuin ga", vertelt hij uitgelaten. Tijdens de Buitenspeeldag nam hij een kijkje in een echte politieauto: ,,Ik mocht zelfs de sirene af laten gaan en de zwaailichten aanzetten", vervolgt hij. Met de nieuwbouw in de buurt zijn er de afgelopen jaren veel jonge gezinnen komen wonen.

Voermans, zelf vader van vier kinderen, sloeg daarom de handen ineen met twee andere ouders uit de buurt om de Buitenspeeldag te organiseren. ,,We organiseren het niet alleen voor de Brabantlaan, de Ridderstraat, Slotlaan en de Bouwlingstraat doen ook mee. Dat zijn bij elkaar zo'n 450 huizen", vertelt hij. Een van de jonge gezinnen in de buurt, is het gezin van wethouder Robin van der Helm die ook een kijkje kwam nemen.

Thuiswedstrijd

,,Ik woon hier sinds kort dus voor mij is dit een leuke thuiswedstrijd." De Buitenspeeldag wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente. Zij faciliteert niet alleen afzettingen en afvalbakken, maar verstrekken ook subsidie voor de activiteiten. ,,Dat gaat om een klein budget hoor", licht Van der Helm toe. De Buitenspeeldag wordt vooral door de ouders zelf georganiseerd, als gemeente kunnen wij hen natuurlijk op weg helpen."

De Nationale Buitenspeeldag is voor de tiende keer gehouden en legt de nadruk op gezondheid en veiligheid. Zo meldt de site van de organisator Jantje Beton dat buitenspelen niet alleen de grove motoriek bevordert, maar ook een positieve invloed heeft op de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van kinderen. Daarnaast is er een onderzoek geweest waaruit blijkt dat 84 procent van de ouders vindt dat het 10 jaar geleden veiliger was in de buurt om buiten te spelen.