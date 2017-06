Brandweer redt vrouw uit brandend huis in Oosterhout

Update & Video's Lichaam van verdronken Tilburgse tiener gevonden in Alphense recreatieplas

10:28 ALPHEN - De Tilburgse jongen van 14 die zondagmiddag iets voor 16.00 uur onder water verdween in recreatieplas 't Zand in Alphen, is zondagavond laat nog gevonden. Specialisten van de politie hebben het lichaam met sonarapparatuur kunnen lokaliseren.