BN DeStem TuinAward deel 3: Tuin van Henny en Mieke Smits in Dongen 'Snoeien is soms best spannend'

Geuren en kleuren te over in de tuin van Henny en Mieke Smits in Dongen. De vrouw des huizes geniet vooral van alle pracht, Henny zorgt voor het onderhoud.

,,Ruik die rozen eens", mijmert Henny Smits uit Dongen, terwijl hij de oranje-gele klimrozen aanwijst aan de buitenzijde van de tuinmuur. In de tuin zijn nog meer varianten te vinden: stokroos, stamroos, pioenrozen. Het nadeel van de populaire plant is dat deze gevoelig is voor luis. Henny spuit de bloemen in als er veel luis in zit.

,,Nu is het nog niet zo warm geweest, dan valt het mee." Vooral het snoeien van de rozen vergt volgens de Dongenaar tijd en energie. Maar het is nodig en de moeite waard, zegt Henny. ,,De plant gaat er alleen maar mooier van bloeien. Maar, een roos kort snoeien blijft spannend, vind ik. Je weet nooit of de plant weer gaat groeien."

Treurwilg

Volledig scherm BN DeStem TuinAward deel 3: Tuin van Henny en Mieke Smits in Dongen. Groen floreert in de tuin van Henny en Mieke Smits in Dongen. © Foto Jan Stads / Pix4Profs De enorme treurwilg moet er ook aan geloven. Elke drie jaar wordt de boom geknot, zodat ie gezond blijft. De boom is in 1972 als kleine boom geplant, toen Henny en Mieke er kwamen wonen. "Dat boompje paste nog in mijn 'Eendje', ik heb hem gehaald in Oosterhout", vertelt Henny.



Hij vindt het knotten van de boom eigenlijk zonde. De Dongenaar laat de natuur het liefst zijn gang gaan. Zo bloeien er oeverplanten aan de rand van de vijver waarvan hij niet weet waar ze vandaan komen. "Dan denk ik: die heb ik daar niet weggezet. Vogels zullen de zaadjes meegebracht hebben. Zodra ze uitgebloeid zijn, trek ik ze uit de grond."

Rozenlaantje

De begroeide booggang - 'het rozenlaantje' - verbindt de voor- met de achtertuin. Aan de voorzijde bloeien wilde klaprozen, vergeet-mij-nietjes en hortensia's.

Toen de kinderen klein waren zag de tuin van de familie Smits er totaal anders uit. Er stond een groot speelhuis in en een kippenhok met daarin drie kippen en een haan. De kinderen zijn inmiddels het huis uit, dus het speeltoestel is weg. En van de beestenboel is alleen kip Kees nog over. Ze is met pensioen en legt geen eieren meer. "Maar weg doen we haar niet. Ze blijft maar lekker zitten."

Heerlijk toeven

In de hoektuin, naast het overkapte terras is het volgens Henny en Mieke heerlijk toeven in de zomer als de zon schijnt. De tafel van mozaïek die er staat, heeft Mieke gemaakt. De tegeltjes zijn niet vorstbestendig, daarom pakt Henny de tafel 's winters in. Vroeg in het voorjaar is de schommelbank bij de vijver de beste plek; in de zon, uit de wind.

Het vijverwater is mooi helder, maar daar heeft Henny afgelopen jaar veel werk aan gehad. Vorig jaar zomer zat er draadalg in. Henny heeft alles uit de vijver geschept en schoongemaakt. Nu is het weer een fijne habitat voor de kikkers die er wonen.

Een omgekeerde vaas, waarin het water lekker warm wordt, is de ideale plek voor de kikkervisjes. Waterplanten, lelies en dotters maken het af. De rozen, lelietjes-van-dalen en alyssum, oftewel sneeuwkleed, zorgen in de borders van de achtertuin voor kleur en geur.

De mozaïeken tafel onder de overkapping is door Mieke gemaakt.

Het 'rozenlaantje' verbindt de voor- en achtertuin.

De borders van de achtertuin staan vol kleurrijke bloeiers.

