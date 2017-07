Bliksem in West-Brabant: schoorsteen in tweëen in Rijen en inslag in De Kring

Ook een deel van het dak had schade door de vallende bakstenen.



In schouwburg De Kring in Roosendaal sloeg vermoedelijk ook de bliksem in. Daardoor ging het brandalarm af. Een gedeelte van de schouwburg zou vol met rook hebben gestaan. Ook op straat was er een brandlucht ruikbaar.



Ook bij een woning aan de Lavadijk zou bliksem ingeslagen zijn.



Er is niks bekend over de schades bij beide locaties.